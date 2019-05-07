Cezayir'de binlerce öğrenci, ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü.

Yoğun önlemler alındı

Öğretim görevlileri ve vatandaşların da katıldığı gösteride, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Nureddin Bedevi hükümeti karşıtı sloganlar atıldı.

Öğrenciler, yönetimde uzlaşmacı, ülkenin içinde bulunduğu süreci kolaylaştıracak bir isim istediklerini ifade etti ve gösterilerin ramazan ayında da devam edeceğini belirtti.

Göstericiler ayrıca Bin Salih'in yeni cumhurbaşkanı seçimi için açıkladığı 4 Temmuz tarihini de kabul etmediklerini dile getirdi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra Satif ve Bejaye vilayetlerinde de üniversite öğretmenleri ve öğrenciler gösteri düzenledi.

Çok sayıda kişinin katıldığı gösterilerde Buteflika rejiminin sembol isimleri protesto edildi. Güvenlik güçleri, eylemlerin yapıldığı bölgelerde yoğun önlem aldı.

Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi asıl olarak Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.

Buteflika'nın istifasından sonra "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep Cezayir sokaklarında geniş katılımlı kitlesel gösterilerde dile getirilmeye devam ediyor.

Kaynak: AA