Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Bölümü Müdürü Samiye Hamadi, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyindeki El-Mediya ilinde 47 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hamadi ayrıca ülkede tespit edilen vaka sayısının 90'a ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan daha önceki açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, vaka sayısının ise 82'ye yükseldiği bildirilmişti.