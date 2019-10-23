Tutuklu eski Başbakan Ahmed Uyahya liderliğindeki Ulusal Demokratik Topluluk Partisi Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, seçim idaresine adaylık başvurusunda bulunan ilk isim oldu.

Meyhubi, başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halkın iradesinin gerçekleşmesi ve krizden çıkmanın tek yolu olması dolayısıyla bu seçimler önemli." ifadesini kullandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, eski başbakanlardan Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Cumhuriyetçi Ulusal İttifakı (ANR) Genel Sekreteri Belkasım Sahili ve gazeteci Süleyman Bahlili adaylık başvurusu için randevu alanlar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığına adaylık için başvuru süresi 26 Ekim Cumartesi akşamı sona erecek.

Cezayir'deki seçim süreci

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu, ancak protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler ertelenmişti.

Yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA