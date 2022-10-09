Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron görüştü
[Fotograf: AFP]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerin geldiği noktayı ele aldı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tebbun, Macron ile telefonda görüştü.
Görüşmede iki ülke ilişkileri gözden geçirildi. Liderler, ilişkilerin olumlu seyri ve seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bu kapsamda Tebbun ve Macron, Cezayir'in ev sahipliğini üstlendiği iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin 5'inci toplantısının önemine de değindi.
Açıklama liderler ayrıca bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Emmanuel Macron Cezayir Fransa
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