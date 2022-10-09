Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tebbun, Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkileri gözden geçirildi. Liderler, ilişkilerin olumlu seyri ve seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu kapsamda Tebbun ve Macron, Cezayir'in ev sahipliğini üstlendiği iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin 5'inci toplantısının önemine de değindi.

Açıklama liderler ayrıca bölgedeki gelişmeleri ele aldı.