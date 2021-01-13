Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, dün Cerablus Devlet Hastanesi girişinde 2 erkeğin üst araması yapıldı. Aramada, ele geçirilenler arasında şunlar yer alıyor:

"1 adet fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT’nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kg demir bilye, düzeneğe 1 metre infilaklı fitil ile bağlı (ateşlemeyi sağlamak maksadıyla) 1 adet el bombası fünyesi."

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yapılan tahlil sonucunda, kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Olay ile ilgili şahıslar gözaltına alındı. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlatıldı.