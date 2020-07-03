Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. İddianamenin özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada sanık savunmalarına geçildi.

Kargo firmasının ticaret müdürü tutuklu sanık Okan Kösemen ifadesinde "Carlos'un uçakta olduğunu bilmiyordum" dedi. Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tüm sanıklar için tahliye kararı verdi.

Dava 17 Aralık'a ertelendi

İddianamede 5 sanık hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan 8'er yıla kadar hapis isteniyor. Tutuksuz sanıklar için de "suçu bildirmedikleri" gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis talep ediliyor. Dava 17 Aralık'a ertelendi.

