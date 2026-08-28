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Dünya
AA 28.08.2026 10:27

CENTCOM, mayınların temizlenmesiyle Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açıldığını savundu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hatlarının ABD güçlerinin deniz mayınlarını temizlemesinin ardından ulaşıma açıldığını ileri sürdü.

CENTCOM, mayınların temizlenmesiyle Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açıldığını savundu

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Amiral Cooper, "Boğaz'ın uluslararası seyrüsefer hatlarındaki deniz mayınlarını başarıyla temizledik. Uluslararası alanda tanınan transit rotalar artık İran deniz mayınlarından arındırılmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Temizlik operasyonunda Deniz Kuvvetleri dalgıçları, Deniz Komandoları ile kara, deniz, hava ve deniz piyadelerine ait hava unsurlarının görev aldığını aktaran Cooper, "Sonuç olarak bugün uluslararası seyrüsefer hatları açık ve ivme kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amiral Cooper, ABD güçlerinin son birkaç ayda yaklaşık 750 milyon varil ham petrol taşıyan yaklaşık 1500 ticari geminin boğazdan geçişine yardımcı olduğunu belirtti.

ABD'nin temmuz ayında deniz ablukasını yeniden başlatmasından bu yana, insani yardım gerekçesiyle izin verilenler haricinde hiçbir geminin ABD makamlarının izni olmadan İran limanlarına girmediğini veya bu limanlardan ayrılmadığını ileri süren Cooper, ablukayı delmeye çalışan 75 geminin geri çevrildiğini, talimatlara uymayan 3 geminin ise işlevsiz hale getirildiğini kaydetti.

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Hürmüz Boğazı ABD İran
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