Kaza, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir eğlence merkezinde meydana geldi.

10 yaşındaki çocuk, çelik halatlı bir oyuncaktan kayıyordu. İlerlerken emniyet kemeri açıldı ve bir anda kendini yerde buldu.

Yaklaşık 10 metreden düşen çocuk ağır yaralandı.

Günlerdir de yoğun bakımda. Çocuğun ailesi eğlence merkezine dava açtı.

Gerekçe, çocuğun çelik halatlı oyuncağa binerken görevlilerin emniyet önlemlerini gerektiği gibi yerine getirmemesi.

Kazanın operatör hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: ABC News