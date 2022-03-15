Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Ukrayna'ya gidiyor
[Fotoğraf:AA]
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya ve Slovenya Başbakanları ile birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek için bugün Kiev'e gideceklerini açıkladı.
Çekya,Polonya,ve Slovenya Başbakanları Rusya-Ukrayna savaşında insiyatif alarak Avrupa konseyi'ni temsilen harekete geçti.
Ukrayna hükümeti ile görüşmek için Kiev'e gitmeye karar verdi.
Kararı Çekya Başbakanı Petr Fiala Twitter'dan duyurdu.
Fiala "Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile birlikte bugün Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Başbakan Shmyhal ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyoruz" diye yazdı.
Sıradaki Haber
Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz