Çekya,Polonya,ve Slovenya Başbakanları Rusya-Ukrayna savaşında insiyatif alarak Avrupa konseyi'ni temsilen harekete geçti.

Ukrayna hükümeti ile görüşmek için Kiev'e gitmeye karar verdi.

Kararı Çekya Başbakanı Petr Fiala Twitter'dan duyurdu.

Fiala "Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile birlikte bugün Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Başbakan Shmyhal ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyoruz" diye yazdı.