Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekya Cumhurbaşkanı'nın tedavisi zaman alacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın eşi Ivana Zemanova, bir süredir hastanede bulunan Cumhurbaşkanının tedavisinin zaman alacağını söyledi.
Prag’daki Askeri Üniversite Hastanesine yatırılan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın durumuna ilişkin açıklamada bulunan eşi Ivana Zemanova, gazetecilerden Cumhurbaşkanının sağlık durumu hakkında spekülasyonda bulunmamaları ricasında bulundu.
Zemanova, eşinin tedavisi için zamana ihtiyaç duyulduğunu, biraz daha sabredilmesi gerektiğini söyledi.
Kamuoyu endişeli
Ülkede 8-9 Ekim’de yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında Zeman’ın rolü önem arz ediyor.
Ulusal basında Zeman’ın yoğun bakımda tutulduğuna ilişkin haberlerin çıkması, kamuoyunda endişelere neden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Zeman 10 Ekim'de doktorlarının tavsiyesi üzerine hastaneye yatırılmış ve kendisinin gözetim altında tutulduğu açıklanmıştı.
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