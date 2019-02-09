Ukrayna'da başkanlık seçiminin yapılacağı 31 Mart tarihi yaklaştıkça gerilim de yükseliyor. Seçimin tartışıldığı bir televizyon programında bir milletvekili, başkan adaylarından birine su fırlattı.

Ukrayna'da seçim gerginliği televizyondaki canlı yayına da yansıdı.

Milletvekili Sergey Şahov ile başkan adayı Roman Nasirov canlı yayında karşı karşıya geldi. Başkan adayı seçim vaadlerini anlatırken, ortam gerildi.

Nasirov'un vaadlerine sinirlenen Milletvekili Şahov "bugün sizin kendinizi yenilemeye ihtiyacınız var" diyerek, önünde duran bir bardak suyu başkan adayına fırlattı. Su başkan adayına ulaşmadı.

Ukrayna'da başkanlık seçimleri 31 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: TRT Haber