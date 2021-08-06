California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) açıklamasına göre, eyalet tarihinin en büyüğü olduğu belirtilen orman yangınında Greenville isimli tarihi kasabadaki ev ve iş yerleri tamamen yok oldu.

Eyaletin kuzey bölgesinde 13-14 Temmuz'da çıktığı belirtilen ve "Dixie" adıyla anılan büyük yangın, 3 hafta geride kalmasına rağmen son iki günde daha da yayıldı ve birçok yerleşim yerini tehdit etmeye başladı.

Yangın, yaklaşık 64 kilometre hızla esen kuru rüzgarın da etkisiyle dağlık bölgedeki Greenville'e ulaştı. Kısa sürede kasabayı saran alevler, yüzlerce evle birlikte restoran, benzin istasyonu, kilise, otel ve müze dahil bütün binaları harabeye çevirdi.

Bölgeyi Amerikan Kongresi'nde temsil eden Doug LaMalfa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Greenville'i kaybettik. Söyleyecek söz yok" dedi.

Bölgede devam eden diğer orman yangınları nedeniyle birçok yerleşim yeri boşaltıldı, Lassen Volkanik Milli Parkı da ziyarete kapatıldı.

Çevre eyaletler de yangından büyük zarar gördü

Yılın en kurak döneminde büyük yangınların çıktığı ABD'nin batı yakasında, California'nın dışında Oregon eyaleti de ülkede yaşanan en büyük orman yangınına sahne oldu.

Bootleg bölgesinde 6 Temmuz'da başlayan yangında 413 bin dönümden fazla alan tahrip oldu. Yangın, yüzde 84 oranında kontrol altına alındı.

Birbirine komşu iki eyalette eş zamanlı çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınları bölgenin hava kalitesini de olumsuz etkiledi.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.