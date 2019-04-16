Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Komutanı General Bouba Dobekreo, yaptığı açıklamada, pazarı pazartesiye bağlayan gece Boko Haram unsurlarının Kaiga Kindji'deki üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Üsteki kuvvetlerin saldırıya karşılık verdiğini kaydeden Dobekreo, çıkan çatışmada 63 Boko Haram mensubunun öldürüldüğünü ifade etti.

7 asker yaşamını yitirdi

Çatışmada 7 askerin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazlasının yaralandığını belirten General Dobekreo, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurmuştu.

Kaynak: AA