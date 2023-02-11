Büyükelçi Memmedov, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının Türkiye'ye yaptığı yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Depremin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak hem kendisi hem de Azerbaycan halkı adına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilediğini hatırlatan Memmedov, Azerbaycanlı bakanların ve kurum yetkililerin de Türk mevkidaşlarını arayarak ne tür yardımlar yapılabileceğine ilişkin bilgi aldığını aktardı.

Memmedov, depremin hemen ardından Azerbaycan'dan 420 kişilik arama kurtarma ekiplerinin eğitimli köpekler ve gerekli araç gereçlerle deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının talimatıyla depremin ardından Büyükelçilik'te çalışma başlattıklarını belirten Memmedov, hem deprem bölgesinde bulunan Azerbaycan vatandaşlarına hem de Türk depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin gerekli girişimleri yürüttüklerini kaydetti.

Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan AFAD Bakanlığından ekiplerin deprem bölgesine hareket ettiğini ve Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurduklarını aktardı.

Bunların yanı sıra deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda Azerbaycan'dan yardımların sürdüğünü belirten Memmedov, ülkesinden bugüne kadar soba, battaniye, tıbbi malzeme, jeneratör gibi malzemelerin yer aldığı 10 yardım uçağının Türkiye'ye ulaştırıldığını, bunların yanı sıra onlarca tırla da yardım malzemelerinin geldiğini söyledi.

Memmedov, depremden etkilenen bölgelerde hava şartlarının sert olduğunu ve bu doğrultuda Azerbaycan'dan 1400'den fazla çadırın da Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.

Azerbaycan'dan gelen 740 arama kurtarma uzmanının 8 eğitimli köpekle Kahramanmaraş merkezinde, ilçelerinde arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Memmedov, bu ekiplerin bugüne kadar 45 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını ve kurdukları sahra hastanesinde yaralı ve hastalara hizmet verdiğini dile getirdi.

"Türkiye kadar 10 milyonluk Azerbaycan üzüntü duyuyor"

Deprem nedeniyle Türk halkının yaşadığı acıyı Azerbaycan halkının da derinden hissettiğine vurgu yapan Memmedov, "Türkiye kadar 10 milyonluk Azerbaycan da üzüntü duyuyor, Türkiye kadar 10 milyonluk Azerbaycanlı bu derdi hissediyor ve Türkiye bilmelidir ki Azerbaycan devlet olarak, millet olarak her zaman burada ve her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan halkının ellerinde ne varsa Türkiye'deki depremzedelere yardım için göndermek amacıyla ülkesinin farklı noktalarına oluşturulan yardım toplama merkezlerine akın ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye'deki deprem değil; bu, her bir Azerbaycanlının kalbinde olan depremdir. Her bir Azerbaycan Türkü'nün, Azerbaycanlının evinde Türk bayrağı var. Bunu kendi dertleri gibi kabul ediyorlar. Bu nedenle herkes, kendi ülkelerinde olsa ne yapacaklarsa onun kadar hatta fazlasını yapma niyetinde. Yüzlerce, binlerce kişi, büyükelçiliğe telefon açıp 'geleyim deprem bölgesinde çalışayım, geleyim orada taş taşıyayım, toprak taşıyayım, ne gerekiyorsa onu yapayım' diyorlar. Bu, insanların içerisindeki Türkiye sevgisi. Azerbaycan vatandaşları, Türkiye'yi kendi devleti gibi görüyor, kendi vatanı gibi kabul ediyor. Bu nedenle Türkiye'ye olan, 85 milyonluk Türkiye milletine değil, 95 milyonluk Türkiye milletine oldu. 10 milyon da sınırın diğer tarafında Azerbaycan'da yaşıyor."

"Azerbaycan'daki herkesin kalbi burayla atıyor"

Azerbaycan halkının yaptığı yardımları anlatırken gözleri dolan ve duygusal anlar yaşayan Büyükelçi Memmedov, "Azerbaycan'daki herkesin kalbi burayla atıyor, bütün televizyonlar, bütün radyolar, bütün basın mensupları Türkiye hakkında konuşuyor. Azerbaycan'daki anneler, depremde çocukların hayatını kaybettiğini gördükçe gözünden yaş döküyor. Bu, doğal bir histir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sevgi bir ailenin çocuklarının birbirbilerine olan sevgisi gibidir. Bu, başka devlet değil; aynı milletin iki devletidir. Türkiye'deki halk ne his yaşıyorsa, Azerbaycan halkı da aynı hisleri taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Memmedov, Azerbaycan'da deprem bölgesine gönderilecek malzemelerin toplandığı alanların yardım yapmak isteyenlerle dolup, taştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki çocuklar, soğukta diye tek ceketini, çocuğundaki ceketi çıkarıp veriyorlar. Böyle bir şeyi devlet talimatıyla yapmak mümkün değil. On binlerce insan yardıma koştu. Azerbaycan'daki üç spor salonu ağzına kadar yardım malzemeleriyle dolu. Binlerce tır malzeme toplandı. Belki orada toplanan malzemelerden bazılarına burada ihtiyaç yok ama insanlar içlerinden geldiği için bunları veriyor."

Azerbaycan'da on binlerce kişinin evlerindeki son eşyaya kadar depremzedelere gönderilmesi için verdiğini dile getiren Memmedov, "Bu, milletimiz arasındaki doğal bir sevgidir. Bu, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Bizim en büyük şansımızdır ki milletlerimiz birbirine bağlı. Bundan 3 sene önce Azerbaycan'da savaş olurken Türk milleti geceleri uyumadı, Azerbaycan bayrağını havaya kaldırdı. Bu, Azerbaycan halkının Türkiye'ye olan sevgisidir. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği sevgiyi, Azerbaycanlılar bu zor dönemde Türkiye'ye geri gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Memmedov, Haydar Aliyev Vakfı tarafından depremzedelere gönderilen yardım taşıyan uçağın Gaziantep'e geldiğini ve gelen yardımları karşılamak için de kendisinin bölgeye gittiğini aktardı.

Deprem bölgesini gördüğünü belirten Memmedov, "Bölgedeki hislerimi sözlerle anlatmak çok zor. Bölgeyi gezdim, evlere baktım, insanlar parklarda, küçük küçük çocuklar, hava soğuk. Gözyaşı dökmeden, yüreğin sızlamadan o insanlara bakmak çok zor, mümkün değil ama Türkiye çok güçlü, Türk milleti güçlü, Azerbaycan, Türkiye'nin yanında. Biz bunu da atlatacağız" dedi.

Memmedov, depremden sonra Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirterek "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daha güçlü olacak. Omuz omuza vererek her şeyin üstesinden geleceğiz. Azerbaycan, Türkiye'nin yanındadır" diye konuştu.

"İlk Azerbaycan da gelmeyecekse kim gelecek?"

Her zaman olduğu gibi depremin ardından da Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkenin Azerbaycan olduğunun altını çizen Memmedov, sözlerini şöyle bitirdi:

"Türkiye, Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir. İki devletimiz olsa da bu, bir millettir. Herkes biliyor ki canı canından olan kanı kanıdan olan kardeşlerinin, çocuklarının başına bu deprem geldi. İlk Azerbaycan da gelmeyecekse kim gelecek? 2020'deki Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanına kim geldi? Türkiye geldi. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu. 44 günün her gününde insanları yatmadı, devlet olarak da yanımızda oldu. Türkiye'nin dar gününde ilk olarak kim gelmeli, Azerbaycan gelmeli. Uzağa gitmemiştik ki gelelim. Zor günde de iyi günde de bir yerdeyiz. Türkiye ile Azerbaycan aynı yerdedir. İnşallah her zaman da bu böyle olacak. Biz birbirimize güç veriyoruz."