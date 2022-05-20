Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 05:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'da terör saldırısı: 11 asker öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burkina Faso'nun doğusunda terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.
Ordudan yapılan açıklamada, Kompienga ilçesindeki Madjoari askeri karargahı top ve silah atışlarıyla doğrudan hedef alındı.
Terör saldırısında 11 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.
Saldırının ardından düzenlenen hava operasyonunda kaçmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terör Saldırısı
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