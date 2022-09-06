Uluslararası insani yardım alanında faaliyet gösteren 28 örgütten yapılan ortak yazılı açıklamada, ülkedeki terör saldırıları nedeniyle 600 bin kişinin gıda güvensizliği yaşadığı ve bu rakamın geçen seneye oranla 2 kat arttığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 milyon nüfuslu Burkina Faso'da 2 milyon kişinin güvenlik nedeniyle yerinden olduğu bildirildi.

Yıl başından temmuza kadar olan dönemde terör saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalanlarının sayısının geçen yılın tamamından fazla olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Burkina Faso'ya yardım edilmesi çağrısında bulunulurken, ülke için hedeflenen finansal kaynağın ancak yüzde 36'sının sağlandığı belirtildi.

2 bin kişi yaşamını yitirdi

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.