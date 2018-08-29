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Burkina Faso'da akaryakıt krizi büyüyor

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da tanker ve kamyon şoförlerinin greve çıkması sonrası oluşan akaryakıt sıkıntısı gittikçe büyüyor.

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Burkina Fasoda akaryakıt krizi büyüyor

Burkina Faso Başbakanı Paul Kaba Thieba, aralarında anlaşmazlık çıkan Karayolu Taşıyıcıları Örgütü (OTRAF) ile Burkina Faso Kamyon Sürücüleri Birliği (UCRB) adlı sendikaları bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Diğer yandan UCRB'ye bağlı kamyon ve tanker şoförlerinin grevi, akaryakıt fiyatlarını 3'e katladı.

İstasyonlarda akaryakıt stokları tükendi

Başkentte 3 gündür akaryakıt nakliyesi yapılmayan istasyonlarda stokların tükenmesiyle litre fiyatı 650 FCFA (yaklaşık 1,2 dolar) olan benzin, dün karaborsada 1000 FCFA'ya satılırken, bugün bu fiyat 2000 FCFA'ya ulaştı.

Başbakan Thieba yaptığı açıklamada, kapatma kararını grevin olumsuz sonuçlarına karşı bir önlem olarak alındığını, birkaç gün içinde her şeyin normale dönmesini umduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Burkina Faso, vagadugu, akaryakıt, grev
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