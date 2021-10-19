Bulgaristan Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov, düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede 21 Ekim'den itibaren vatandaşlar lokanta, eğlence yerleri, otel, sinema, tiyatro, sirk, konser, galeri, AVM, spor salonları ve kulüplere sadece aşılı olduklarını kanıtlayan yeşil sertifika ile girebilecek." dedi.

Sertifikanın bu tür yerlerin personeli için de zorunlu olacağını açıklayan Katzarov, hasta ziyaretlerinin geçici olarak yasaklandığını ve COVID-19 vaka sayılarının 100 bin kişide 750’ye ulaştığı belediyelerde öğrencilerin uzaktan eğitime geçeceklerini duyurdu.

Eğitimde de zorunlu

Yeşil sertifika üniversite ve yüksek okullarındaki eğitim için de zorunlu olacak.

Bakan Katzarov, olası hile girişimlerinin önlenmesi için sertifika veren sağlık merkezlerine sıkı denetim uygulanacağını dile getirdi.

Vakalarda endişe yaratan artış

Bu arada Sağlık Bakanlığının verilerine göre nüfusu 6,9 milyonluk Bulgaristan’da sadece 2 milyon 634 bin 699 kişi iki doz aşılanmış bulunuyor.

Ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 4 bin 979’a çıktı, 214 kişi öldü. Ölenlerin yüzde 94,4’ü aşılı olmamasına rağmen aşı kampanyası büyük sorunlarla yürütülüyor. Aşı karşıtı ön yargılarının yaygın olduğu Bulgaristan’da son 24 saatte sadece 6 bin 201 kişi aşı oldu.