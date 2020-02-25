Buenos Aires Özerk Hükümeti (CABA) tarafından organize edilen ve "Carnaval Porteno" olarak bilinen karnavalın kapanışı çeşitli gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Buenos Aires'teki mahallelerin geleneklerinin ve sosyal kimliklerinin desteklenmesi için her yılın şubat ayındaki hafta sonlarında şehrin farklı noktalarında düzenlenen karnavala her yaştan binlerce kişi eğlenmek için katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl, Buenos Aires'te yaşayan Bolivyalıların da etkinlik düzenlediği Buenos Aires Karnavalı'nın kapanışının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]