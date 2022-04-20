Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buça'daki onlarca ceset kimlik tespiti için morgda bekletiliyor
[Fotoğraf:AA]
Buça'daki toplu mezar, sokak ve evlerde ölü bulunanların cesetleri, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için şehirdeki morgda bekletiliyor.
Üzerinde soğuk hava deposu bulunan 3 adet tır, Buça'nın merkezindeki adli tıp kurumuna ait ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü morgun çevresinde bekliyor.
Tırlarda, Buça, İrpin, Borodyanka ve Gostomel'de Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve çatışmalar nedeniyle korku ve açlıktan öldüğü tahmin edilen sivillerin cesetleri bulunuyor.
Cesetler sırasıyla kimlik tespiti için çıkarılarak morga alınıyor.
Öte yandan, kimlik tespit ve ölüm nedeni araştırmaları tamamlanan cesetler, Buça ve diğer kentlerdeki şehir mezarlarında defnediliyor.
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