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Dünya
AA 30.04.2023 06:12

Britanya Müslüman Konseyi'nden İngiltere'ye 'Gannuşi' çağrısı

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere hükümetine tutuklanan Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile hareketin üst düzey yöneticilerinden Said Ferjani'nin serbest bırakılması girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Britanya Müslüman Konseyi'nden İngiltere'ye 'Gannuşi' çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

MCB'den yapılan açıklamada, iki siyasinin yalnızca demokrasi, özgürlük ve insan haklarının savunucusu değil Britanya Müslümanlarıyla sıkı bağları bulunan, inançlar arası anlayış ve uyumu destekleyen isimler olduğu da ifade edildi.

Ferjani'nin MCB'de görev almış bir isim olduğuna da işaret edilen açıklamada, "Gannuşi, Tunus Parlamentosunun demokratik yollarla seçilmiş başkanı olup barış için yürüttüğü kampanya dolayısıyla da tüm dünyaca tanınır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gannuşi'nin bu nedenle uluslararası ödüller aldığı belirtilen açıklamada, "İngiltere hükümetini konuyu acilen Tunus otoriteleri nezdinde dile getirmeye davet ediyoruz. İngiltere, demokrasi ve insan haklarını savunmadaki etkisini kullanmak ve hukuksuz yere tutuklananları desteklemekle yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

Tunus’ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanması protesto edildi
Tunus’ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanması protesto edildi

Açıklamada MCB'nin Gannuşi ve Ferjani ile dayanışma içinde olduğu ve konuyu yakından takip ettiği de belirtildi.

Gannuşi 17 Nisan'da, Ferjani 28 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

Eski Tunus Meclis Başkanı, Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince 20 Nisan sabaha karşı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bunun ardından, güvenlik güçleri, Nahda ile Ulusal Kurtuluş Cephesinin bazı kentlerdeki merkezlerini kapatmıştı.

Tunus’ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tutuklandı
Tunus’ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tutuklandı

Ferjani ise 27 Şubat'ta gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

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