Esed Rejimi, 2011'den beri ülkesinin kuzeyinde taş üstünde taş bırakmadı.

Evler, okullar, hastaneler bombalandı, yıkıldı...

Türkiye, 2020 yılında siviller için "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganıyla harekete geçti.

İdlib bölgesinde farklı alanlarda briket evler inşa edildi ve bugüne kadar 57 bin 306 briket ev tamamladı.

"Türkiye’ye çok şey borçluyuz"

İç savaş mağduru on binlerce Suriyeli aile bu briket evlerde yeni bir yaşam kurdu. 40 metrekareden oluşan mutfağı, banyosu, lavabosu ve avlusu olan briket evlerin üzerinde birer tonluk su deposu da bulunuyor.

Evlere yerleşenler Türkiye'ye minnettar:

“Hiç böyle bir evimizin olacağını hayal bile edemezdik. Türkiye’ye çok şey borçluyuz. Bize onlardan başka sahip çıkan olmadı. Ama yine evimize dönmek istiyoruz tabi."

"Allah sizden razı olsun. Kışın yağmur ve çamurda, yazın güneşin sıcağında çadırda yaşamak bizim için savaştan sonra ikinci ölümdü.Briket evlerde hayatımızı bulduk."

Çocuklar da unutulmadı: Oyun alanları, okullar yapıldı

Briket evlerden kurulan mahallelerin sosyal alanları da var

Türkiye'nin idlib bölgesinde inşa ettiği briket evlerin olduğu alanlarda adeta yeni bir köy ve kasaba kuruldu.

Bunlar yapılırken de çocuklarda unutulmadı. Hem oyun alanları hem de okullar inşa edildi.

Evlere yerleşenlerden bir çocuk, "Teşekkür ederim Türkiye. Çadırda hiçbir şey yoktu, okul yoktu, oyun yoktu. Buradaki evlerimizde oyun yerimiz var, okulumuz var. Burada her şey çok güzel." dedi.

Briket evlerin bulunduğu bölgelerde okul ve hastanenin yanı sıra kadınlar için eğitim merkezleri bulunuyor.