Dünya
Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırgan etkisiz hale getirdi
20 Ağustos 2019 Salı 15:41 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 17:39
Brezilya'da yolcu otobüsündeki 37 yolcuyu rehin alan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Rio de Janeiro kentindeki Niteroi Köprüsü'nde seyir halindeki bir otobüste silahlı saldırgan, 37 yolcuyu rehin aldı.
İlerleyen saatlerde 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, otobüsten dışarıya çıktığı anda keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA, Reuters, AA
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