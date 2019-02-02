Brezilya'da çöken maden atık barajına ait görüntülerde oluşan çamur selinin önüne çıkan her şeyi yuttuğu görülüyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, itfaiye yetkilileri, Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 110'a çıktığı açıklanmıştı.

Kayıp kişilerin sayısı 238 olarak açıklanırken facianın kurbanlarından 71'inin kimliğinin doğrulandığı belirtilmişti.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA