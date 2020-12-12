Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde aynı ata binen 2 hırsız, küçük bir marketi hedef aldı. Maskeli ve silahlı hırsızlardan biri dükkana girip kasayı boşaltırken, diğeri atın yanında bekledi.

Kasayı boşaltan hırsız, atın üzerinde bekleyen arkadaşının arkasına atladı. İki hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı.

Brezilya polisi, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızların peşinde.