Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Brezilya'da atlı soygun kamerada
Brezilya'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Silahlı soyguncular, eyersiz bir atla geldikleri marketin kasasını boşalttı. Sonrasında da ata binerek kaçtılar.
Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde aynı ata binen 2 hırsız, küçük bir marketi hedef aldı. Maskeli ve silahlı hırsızlardan biri dükkana girip kasayı boşaltırken, diğeri atın yanında bekledi.
Kasayı boşaltan hırsız, atın üzerinde bekleyen arkadaşının arkasına atladı. İki hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı.
Brezilya polisi, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızların peşinde.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 13:51
- 13:43
- 13:36
- 13:19
- 13:13
Sıradaki Haber
Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz