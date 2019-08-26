Ülkenin çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici, soruşturmayı yürütürken yetkisini kötüye kullandığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Adalet Bakanı Moro'yu destekleyen pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

The Intercept haber sitesinde yayımlanan haberde, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başla tılan, eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ve çok sayıda siyasetçinin yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı, "Araba Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı idare eden Moro'nun, davada görev alan savcıları mahkeme sürecinde yönlendirdiği iddia edilmişti.

O dönem yargıç olan Moro'nun, 1 Ocak 2019 'da göreve başlayan Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığı görevini kabul etmesi, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının siyasi motivasyonla yapıldığına yönelik iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise "davayı uygunsuz biçimde idare ettiği" iddialarına karşı Moro'yu desteklediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA