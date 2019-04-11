Avrupa Birliği'nden ayrılığın kördüğüme dönmesi sonucu tarihinin en karmaşık siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan İngiltere'de kraliyet bebeği heyecanı yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl evlenen Prens Harry ve Meghan Markle'nin çocuklarının nisan sonu ya da mayıs başında doğacağı açıklandı.

Çift çocuklarının cinsiyetini öğrenmeyi tercih etmedi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bebeğin doğduğu gün Londra'nın sembollerinden biri olan dönme dolap London Eye, ülke bayrağının renklerine bürünecek.

Kaynak: AP News