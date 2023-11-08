Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2023 10:39

Brent petrolün varil fiyatı 81,66 dolar

Dün 85,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,29 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 81,66 dolar
[Fotograf: Reuters]

Fiyatlar ay başından bu yana yaklaşık yüzde 6 düştü. WTI ise aynı dönemde yüzde 4 geriledi. Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve devam eden İsrail-Filistin çatışması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 81,27 dolara gerileyerek 24 Temmuz'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesini gördü.

Dünya genelinde artan resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dün, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin zayıf olduğuna dikkati çekti. IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 81,71 ile 81,83 dolar aralığının direnç, 81,23 ile 81,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol İMF
Sıradaki Haber
Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Batman'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
12:01
KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü
12:00
Hollanda, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı
11:56
TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi
11:59
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Adayları milletimizle beraber belirleyeceğiz
11:52
Fransa'da protestolara çifte standart
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
FOTO FOKUS
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ