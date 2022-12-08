Fiyatlardaki yükselişte, küresel arz ve talep dengesizlikleri ile Çin'de COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de COVID-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından salgın önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.

Japon ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha az küçüldüğüne yönelik haber akışı da fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir unsur oldu.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının, ülkedeki ekonomik faaliyetleri önemli oranda azaltabilecek “yeni ekonomik şoklar” olduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 78,12 ile 78,35 dolar aralığının direnç, 77,52 ile 77,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.