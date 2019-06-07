Boston Dynamics, “Spotmini” adını verdiği robot köpeği ile pazara girmeye hazırlanıyor.

Açıklama, şirketin Genel Müdürü Marc Raibert'ten geldi. Raibert The Verge'e verdiği röportajda satışa yıl sonunda başlanacağını duyurdu.

Şirket, seri üretilen modellerin prototiplerden çok daha ucuz olacağını ve yılda bin üretime ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

84 santimetre boyunda, 30 kilogram ağırlığında ve 90 dakikalık çalışma gücüne sahip.

Yüksek otonom (kendinden) hareket kabiliyetinin yanı sıra sensörleri sayesinde nesneleri algılayabiliyor ve toplayabiliyor.

Kaynak: Sky News