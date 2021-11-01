Bosna savaşı sırasında ülkenin dört bir yanını kuşatan Sırp birlikler on binlerce masum insanı katletti.

Uluslararası toplumun devreye girmesiyle 1995 yılında imzalanan Dayton anlaşması savaşı sonlandırdı.

Anlaşma ile ülke üçe bölündü

Dayton ile ülke üç parçaya bölündü. Federasyon, entite ve özel statüye sahip Brcko bölgesi. Nüfusun çoğunluğunu Boşnaklar oluştursa da toprak paylaşımı eşit yapıldı.

Savaşın ardından katledilen kurbanlar için arama çalışmaları başladı, kurbanlara ait kemik parçaları toplu mezarlardan çıkartıldı, binlercesi ise hala kayıp.

Soykırım inkar yasası

Lahey’deki uluslararası ceza mahkemesi tarafından işlenen suçlar sabit kılınsa da soykırım Bosnalı Sırplar tarafından hep inkar edildi.

Aradan geçen 26 yıl sonra bir yasa çıkartıldı, ülkede uluslararası toplumun temsilcisi Yüksek Temsilci tarafından çıkartılan bu yasa ile Bosna Hersek’te soykırım inkarı yasaklandı.

Bu kararı tanımayan Bosnalı Sırp yöneticiler Bosna Hersek devlet kurumlarını boykot kararı aldı.



Sırp entite yönetimi sürdürdüğü ayrılıkçı politikalar, bugün Dayton ile sağlanan barışı tehdit ediyor.