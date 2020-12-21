Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, zatürre sebebiyle Banja Luka şehrindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.
Akciğerinin iki tarafında da enfeksiyon oluşan Sırp lider, dün gece geç saatte hastaneye kaldırıldı.
Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunun haberine göre, Dodik'in durumu stabil.
Gün içerisinde hastaneden detaylı açıklama yapılması bekleniyor.
COVID-19 hastası ile temaslı olduğu için 19 Aralık'tan itibaren ev karantinasında olan Dodik'in ilk test sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı.
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