Akciğerinin iki tarafında da enfeksiyon oluşan Sırp lider, dün gece geç saatte hastaneye kaldırıldı.

Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunun haberine göre, Dodik'in durumu stabil.

Gün içerisinde hastaneden detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

COVID-19 hastası ile temaslı olduğu için 19 Aralık'tan itibaren ev karantinasında olan Dodik'in ilk test sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı.