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'Bosna Kasabı' Karadzic hakim değişikliği istedi

Bosna'daki savaşta işlediği suçlar nedeniyle daha önce 40 yıl hapse mahkum edilen Radovan Karadzic, temyiz davasına bakan hakimlerden birinin değiştirilmesi talebinde bulundu.

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Bosna Kasabı Karadzic hakim değişikliği istedi

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) işlediği suçlar nedeniyle daha önce hakkında 40 yıl hapis cezası verilen Radovan Karadzic, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizmasından (MICT) temyiz davasında hakim değişikliği talep etti.

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) eski başkanı Karadzic, temyiz davasına bakan hakimler konseyinin üyelerinden Theodor Meron'un değiştirilmesi talebinde bulundu.

Karadzic'in avukatı Peter Robinson, mahkemeye sunduğu talep yazısında, hakim Meron'un, Karadzic'in Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) yargılanması sırasında Srebrenitsa, Saraybosna ve Bosna Hersek'in diğer bölgelerinde işlenen suçlara ilişkin aldığı kararları sebep göstererek, aynı ismin temyiz davasında yer almaması gerektiğini savundu.

Robinson, "Mantığıyla hareket ederek tüm bilgileri göz önünde bulunduran bir gözlemci, hakim Meron'un taraflı olduğunu kabul edebilir." görüşünü dile getirdi.

ICTY, yargılanmasına 2009'da başlanan Karadzic hakkında 24 Mart 2016'da açıkladığı kararında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından eski Sırp siyasetçinin 40 yıl hapsine hükmetmişti.

Karadzic, adil yargılanmadığı ve hakimlerin hakkında hüküm verirken hata yaptığı gerekçesiyle aynı yılın temmuz ayında temyiz başvurusunda bulunmuş, beraat etmek ya da yeniden yargılanmak istediğini belirtmişti.

Bu arada, hakkında daha önce müebbet hapis cezası verilen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in temyiz davasına bakan 5 hakimden 3'ü kısa bir süre önce MICT tarafından değiştirilmişti. "Taraflı" oldukları gerekçesiyle değiştirilen hakimler arasında Meron da yer alıyordu.

Kaynak: AA

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