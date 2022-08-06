Ülkede faaliyet gösteren toplama kampı mağdurları derneklerince Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor şehrine bağlı Omarska'daki kampın bulunduğu bölgede düzenlenen törene, mağdurlar, kurban yakınları ve dernek temsilcileri katıldı.

Omarska'dan sağ çıkmayı başaran Nijaz Mujkanovic, 30 yıl önce hissettiği acının hala taze olduğunu ifade ederek, "Eşyalarını topla' denildiğinde geri dönüş yoktu. Kırmızı ve beyaz evler vardı. Beyazı işkence için kullanılırdı. Kırmızısından ise geri dönen olmadı" dedi.

Omarska'ya 6 bin kişi kapatıldı

Prijedor şehri yakınlarındaki toplama kampları Omarska, Trnopolje, Manjaca ve Keraterm, Bosna Savaşı'nın başladığı 1992'de işkence, katliam ve tecavüzlerin merkezi olmuştu.

26 Mayıs 1992'de kurulan Omarska kampında, Sırp olmayan yaklaşık 6 bin Prijedorlu esir tutulmuş ve bunlardan 700'ü öldürülmüştü. Esirler arasında 37 kadın ve 28 çocuk da bulunuyordu.

Amerikalı ve İngiliz gazeteciler, Ağustos 1992'de toplama kamplarını haberleştirerek dünya kamuoyuna duyurmuştu.