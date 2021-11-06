Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna Hersek'te sel: Şebeke suyu içmeyin uyarısı
Bosna Hersek'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Saraybosna'da nehirler taştı, birçok bölge elektriksiz kaldı. Selde mahsur kalanların imdadına kurtarma ekipleri yetişti.
Bosna Hersek'te aşırı yağış sele yol açtı. Saraybosna'da nehirler taştı ve elektrik trafoları zarar gördü.
Birçok bölgeye elektrik verilemezken, şebeke suyu içmeyin uyarısı yapıldı.
Toprak kayması riski olan bölgeler tahliye edildi.
Evler kullanılamaz hale geldi
Pek çok ev kullanılamaz hale gelirken, kurtarma ekipleri selde mahsur kalanlara yardım etti.
Aşırı yağış Hersek bölgesinde de etkili oldu. Ev ve iş yerleri su altında kaldı.
"Trafiğe çıkmayın" uyarısı
1923 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşan Buna Nehri taştı.
Yetkililer, ülke genelinde halkı zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Bosna Hersek Sel
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