Bosna Hersek'te aşırı yağış sele yol açtı. Saraybosna'da nehirler taştı ve elektrik trafoları zarar gördü.

Birçok bölgeye elektrik verilemezken, şebeke suyu içmeyin uyarısı yapıldı.

Toprak kayması riski olan bölgeler tahliye edildi.

Evler kullanılamaz hale geldi

Pek çok ev kullanılamaz hale gelirken, kurtarma ekipleri selde mahsur kalanlara yardım etti.

Aşırı yağış Hersek bölgesinde de etkili oldu. Ev ve iş yerleri su altında kaldı.

"Trafiğe çıkmayın" uyarısı

1923 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşan Buna Nehri taştı.

Yetkililer, ülke genelinde halkı zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

