Tatbikatta EUFOR’da görev yapan Türk askerleri ile birlikte Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı görevlileri de yer alıyor.

EUFOR'un yedek kuvvetlerini konuşlandırma ve hazırlıklı olma durumuna ilişkin yapılan tatbikat 1 Ekim'e kadar devam edecek.

EUFOR Komutanı Tümgeneral Alexander Platzer, bu yıl gerçekleştirilen en büyük ve kapsamlı tatbikatta askerlerin büyük tecrübe kazanacağını belirtti.