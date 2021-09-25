Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna Hersek'te "EUFOR-Hızlı Cevap 2021" tatbikatı başladı
[Fotoğraf: AA]
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Avrupa Birliği Barış Gücü, "EUFOR-Hızlı Cevap 2021" tatbikatı yapılıyor. Saraybosna’daki Butmir Kışlası'nda başlayan tatbikata Türk Temsil Heyeti bünyesindeki Türk askerleri de katılıyor.
Tatbikatta EUFOR’da görev yapan Türk askerleri ile birlikte Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı görevlileri de yer alıyor.
EUFOR'un yedek kuvvetlerini konuşlandırma ve hazırlıklı olma durumuna ilişkin yapılan tatbikat 1 Ekim'e kadar devam edecek.
EUFOR Komutanı Tümgeneral Alexander Platzer, bu yıl gerçekleştirilen en büyük ve kapsamlı tatbikatta askerlerin büyük tecrübe kazanacağını belirtti.
Etiketler: Bosna Hersek Türk Silahlı Kuvvetleri
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