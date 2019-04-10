İnşası devam eden tarihi caminin duvarlarına "4S" olarak da bilinen "Sadece Birleşme Sırpları Korur" anlamını taşıyan sembolün ve ayrıca Nazilerin sembolü olan gamalı haçın çizilmesi tepki çekti.

Soruşturma başlatıldı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) polisinden yapılan açıklamada, "cami duvarlarına yapılan çirkin saldırının faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı" açıklandı.

Açıklamada, "aşırıcı ve milliyetçi söylemler içeren bu tarz çirkin saldırıların şiddetle kınandığı" vurgulandı.

Banja Luka şehrinde 1595'te inşa edilen Arnaudiye Camisi, 1993 yılında Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi Osmanlı camisinin yeniden inşasına 2017'de başlamıştı.

Kaynak: AA