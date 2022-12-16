Bosna Hersek'in yaklaşık 7 yıl önce başvuruda bulunduğu ve bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerince onaylanan aday ülke statüsü, birçok yetkili tarafından "cesaret verici" olarak nitelendirildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, kararın cesaret verici olduğunu belirterek "Bosna Hersek ve AB ilişkileri, bu kararla daha da güçlenecek. Tabii önümüzde uzun bir yol var. Bosna Hersek, Brüksel'den uzatılan eli iyi değerlendirmeli ve ülkenin AB üyelik yolunda hızlı adımlarla gelişmesine yardımcı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, kararın AB'nin Batı Balkanlara yaklaşımının sonucu olduğunu işaret ederek "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının da neticesidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic de halkı tebrik ederek "Aday ülke statüsü istikrar, egemenlik ve kalkınmanın bir sonucudur. Bu, Bosna Hersek için büyük ve tarihi bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

"Batı Balkan için de güçlü ve cesaret verici bir mesaj"

Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, kararı ülke halkının uzun zamandır beklediği "olumlu sinyal" şeklinde nitelendirerek "Batı Balkan için de güçlü ve cesaret verici bir mesaj." diye konuştu.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, karar nedeniyle oldukça mutlu olduğunu dile getirererek "Slovenya'nın öneride bulunması ve ısrar etmesinden gurur duyuyorum." dedi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülke halkına tebrik mesajlarını ileterek "Bu, Bosna Hersek için kaçırılmayacak bir fırsat. Aday ülke statüsü, AB yolunda ilerlemenin anahtar adımı. Siyasi liderler de Bosna Hersek halkının çıkarı için çalışmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki birçok parti lideri de kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.