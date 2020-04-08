Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Boris Johnson'ın durumu 'stabil'
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüse (COVID-19) yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johson'ın sağlık durumunun 'stabil' olduğu bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama İngitere Sağlık Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, Başbakan Johson için 'durumu stabil' ve 'neşesi yerinde' ifadeleri kullanıldı.
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.
O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.
Johnson, durumu düzelmeyince pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: boris johson boris johson kimdir İngiltere Başbakanı koronavirüs coronavirüs boris johson'ın durumu nasılSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 09:30
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