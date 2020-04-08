Konuya ilişkin açıklama İngitere Sağlık Bakanlığından yapıldı.



Açıklamada, Başbakan Johson için 'durumu stabil' ve 'neşesi yerinde' ifadeleri kullanıldı.

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson, durumu düzelmeyince pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.