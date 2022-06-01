Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
BMGK dönem başkanı Arnavutluk: Türkiye NATO'daki en güçlü ülkelerden biri
BMGK dönem başkanı Arnavutluk'un BM Büyükelçisi Ferit Hoxha, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine çözüm bulunabileceğini söyledi. Hoxha, "Türkiye NATO'daki en güçlü ülkelerden biri. Eminim Türkiye de herkes gibi güçlü bir ittifak istiyor" dedi.
Arnavutluk, tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi başkanı oldu.
BMGK'nin Haziran dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Ferit Hoxha, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Hoxha, şunları söyledi:
"İlgili ülkeler arasında çözüm bulunacağına eminim. Türkiye, NATO üyelerine dost bir ülke ve NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Eminim, Türkiye de herkes gibi Ukrayna'da olanlardan sonra canlanan güçlü bir ittifak istiyor. Artık herkes bazı devletlerin öngörülemez davranışları karşısında bu toplu savunma ittifakının ne kadar önemli olduğunu görüyor."
Etiketler: Arnavutluk Birleşmiş Milletler
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