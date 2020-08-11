Uluslararası Sana Havalimanı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Dünya Gıda Programı'nın gönderdiği 40 ton tıbbi malzemeyi taşıyan iki uçağın havalimanına indiğini söyledi.

Bu yardımların, Yemen'in yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelesine destek için gönderildiği belirtiliyor.

UNICEF, 22-23 Temmuz'da da Sana'ya 66 ton ilaç ve tıbbi malzeme göndermişti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin açıkladığı son verilere göre ülkede tespit edilen virüs kaynaklı toplam can kaybı 518, vaka sayısı ise 1832.

Bu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde olan bölgelerdeki vakaları kapsarken Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç durumda.