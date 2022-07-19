Birleşmiş Milletler (BM) Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, özellikle son zamanlarda Suriye, Somali, Burkino Faso ve Çad Gölü Havzası gibi silahlı çatışmaların devam ettiği bölgelerde artan çocuk kaçırma olaylarına dikkati çekti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde İtalya, Katar, Brezilya, Kanada, Kenya ve Malezya'nın BM Daimi Misyonlarının önerisiyle düzenlenen toplantıda konuşan Gamba, "Yalnızca geçen yıl, çatışma bölgelerinde kaçırılan çocukların sayısı, çoğunluğu erkek olmak üzere 3 bini aştı." dedi.

"Çatışma bölgelerindeki çocuk kaçırma vakalarında keskin artış var"

Özel Temsilci, silahlı çatışmalarda çocukların kaçırılmasına ilişkin izleme ve raporlamayı güçlendirmek amacıyla, savaş zamanlarında "çocuk haklarının bu ciddi ve karmaşık ihlalini ele almak için" bir kılavuz not yayımladıklarını, 2020'de doğrulanmış adam kaçırma vakalarında 2019'a göre yüzde 90, 2021'de ise bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artış olduğunu belirtti.

"Son yıllarda çocuk kaçırma oranı keskin bir şekilde arttı. Bu nedenle Güvenlik Konseyi 2015 yılında 2225 sayılı kararı kabul etti ve çocukların kaçırılmasına karışan tarafları sorumlu tutmanın önemini resmen kabul etti." diyen Gamba, Suriye, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso ve Çad Gölü Havzası bölgesinin 2020 ve 2021 yıllarında kaçırılan çocuk sayısı bakımından ilk 5 sırada yer aldığını ifade etti.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG çok sayıda çocuğu kaçırarak alıkoyuyor

Kılavuz notta, serbest bırakılan çocuklar için özel ve uzun vadeli yeniden entegrasyon çalışmalarına BM çocuk koruma programlarının dahil edilmesi önerisi gibi çatışma sonrası hususlara da değinildi.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'deki otorite boşluğundan yararlanarak çok sayıda çocuğu kaçırarak saflarına kattı.

Örgütün son bir yılda kaçırdığı 14 ila 17 yaşlarındaki çocuk sayısı 160 oldu.

Kaçırılan çocuklar, örgütün Rakka, Haseke ve Münbiç’teki eğitim kamplarına götürüldü.