Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla bazı üst düzey kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Dujarric, "Ürdün, Orta Doğu'da önemli bir rol oynuyor ve ülkenin barış, güvenlik ve istikrarı kritik öneme sahip. Ürdün ayrıca 650 binin üzerinde Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor" dedi.

“Ülkenin istikrarına tehdit” gerekçesiyle gözaltı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 3 Nisan'da, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlikle" suçlamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in, dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Hamza bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Eymen es-Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediklerini açıklamıştı.