SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
9.6ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
15.03.2024 18:33
, 15.03.2024 18:35
SON GÜNCELLEME
15.03.2024 18:35
BM'den İslam düşmanlığı ile mücadele için adım
BM Genel Kurulunda, İslam düşmanlığı ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı 44 kararsız oya karşı 115 oyla kabul edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Birleşmiş Milletler
İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:43
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
18:19
Alman merkez bankası Nazi geçmişiyle yüzleşti
18:43
Erdoğan: Kaynakları terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik
17:45
THY'nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi
17:35
BM raportörleri, İslam karşıtlığının endişe verici seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu
17:33
Real Madrid, ırkçı tezahürattan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da iftar programı düzenledi
FOTO FOKUS
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
BM'den İslam düşmanlığı ile mücadele için adım
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
Alman merkez bankası Nazi geçmişiyle yüzleşti
BM raportörleri, İslam karşıtlığının endişe verici seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu