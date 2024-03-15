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Dünya
AA 15.03.2024 18:33

BM'den İslam düşmanlığı ile mücadele için adım

BM Genel Kurulunda, İslam düşmanlığı ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı 44 kararsız oya karşı 115 oyla kabul edildi.

BM'den İslam düşmanlığı ile mücadele için adım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

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