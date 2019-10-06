Dünya
BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara "hesap sorulsun" çağrısı06 Ekim 2019 Pazar 03:37 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 03:40
Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.
UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade eden Plasschaert, "Raporlarda, gösterilerde 5 günde ölü ve yaralılar var. Bunun (şiddet) durması gerekir." dedi.
Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklamasında, gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.
Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
Kaynak: AA
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