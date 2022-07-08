Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım tırı yola çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 44 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bilgisi verildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Suriye
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