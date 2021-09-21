Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Erdoğan-Guterres görüşmesi açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesine dair açıklamada bulundu.
Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Suriye Libya Afganistan
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