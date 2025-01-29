BM'deki Arap Grubu Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesi çağrısını reddetti

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdülhalik, New York'ta UNRWA ile ilgili BM Güvenlik Konseyi oturumunda Arap Grubu adına açıklama yaptı.

Abdülhalik, Arap Grubu’nun, “Yerleşim, toprak ilhakı veya Filistin topraklarının yerinden edilmesi yoluyla boşaltılması veya Filistinlilerin topraklarından geçici ya da uzun vadeli olarak nakledilmesi veya sökülüp atılmasının teşvik edilmesi yoluyla devredilemez haklarına yönelik her türlü ihlali tamamen reddettiğini” aktardı.

Arap ülkelerinin Filistin halkının mücadelesini desteklediğine dikkati çeken Abdülhalik, iki devletli çözüme işaret etti.

Abdülhalik, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini kısıtlamasına da tepki göstererek, uluslararası topluma Filistinli mültecilerin sorunlarına adil çözümler oluşturma çağrısı yaptı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.