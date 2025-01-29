Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2025 04:41

BM'deki Arap Grubu Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesi çağrısını reddetti

Bileşmiş Milletler’e üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısını ve İsrail’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının faaliyetlerini kısıtlamasına tepki gösterdi.

BM'deki Arap Grubu Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesi çağrısını reddetti

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdülhalik, New York'ta UNRWA ile ilgili BM Güvenlik Konseyi oturumunda Arap Grubu adına açıklama yaptı.

Abdülhalik, Arap Grubu’nun, “Yerleşim, toprak ilhakı veya Filistin topraklarının yerinden edilmesi yoluyla boşaltılması veya Filistinlilerin topraklarından geçici ya da uzun vadeli olarak nakledilmesi veya sökülüp atılmasının teşvik edilmesi yoluyla devredilemez haklarına yönelik her türlü ihlali tamamen reddettiğini” aktardı.

Arap ülkelerinin Filistin halkının mücadelesini desteklediğine dikkati çeken Abdülhalik, iki devletli çözüme işaret etti.

Abdülhalik, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini kısıtlamasına da tepki göstererek, uluslararası topluma Filistinli mültecilerin sorunlarına adil çözümler oluşturma çağrısı yaptı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Filistin Devleti Gazze Güvenlik Konseyi Mısır Ürdün
Sıradaki Haber
BM Dünya Turizm Örgütü, Afrika’daki ilk ofisini Fas’ta açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:15
ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü
05:02
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
04:57
İsrail, Trump'ın Suriye'den binlerce askerini çekme niyetinden endişeli
04:54
Trump hükümetinden federal çalışanlara 7 maaşlık tazminat teklifi
04:51
BM Dünya Turizm Örgütü, Afrika’daki ilk ofisini Fas’ta açacak
03:25
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenin antika tutkusu emekliliğinde mesleği oldu
Öğretmenin antika tutkusu emekliliğinde mesleği oldu
FOTO FOKUS
"Ne alarm duyduk, ne de yangın tüpü bulabildik"
"Ne alarm duyduk, ne de yangın tüpü bulabildik"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ