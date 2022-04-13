Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının küresel ve sistemik olduğunu söyledi.

Savaşın küresel yoksulluk ve açlığı artırdığını ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini tehdit ettiğini belirten Guterres, üçte biri halihazırda yoksulluk çeken 1,7 milyar kişinin savaş nedeniyle gıda, enerji ve finansal sistemde aksaklıklarla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Dünyanın en yoksul ve en savunmasız ülkeleri dahil, 36 ülkenin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithal ettiğini söyledi.

"Savaşın başından beri buğday ve mısır fiyatları oldukça dalgalı ve bu yıl yüzde 30 arttı. Petrol fiyatları son bir yılda yüzde 60'tan fazla, doğal gaz fiyatları yüzde 50 arttı ve gübre fiyatları ikiye katlandı."

Guterres "Gelişmekte olan ülkeleri finansal uçurumun eşiğinden döndürmeliyiz" ifadesini kullandı.

Tüm ihracat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı

Açık pazarlar aracılığıyla gıda ve enerji akışının istikrarlı şekilde sağlanması için gereksiz tüm ihracat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yaptı.

"Himayeciliğin zamanı değil. Üretim fazlası ve rezervler ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmeli."

Guterres, enerji krizinin ise yenilebilir enerjiye geçiş için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Savaşa son verilmesi ve müzakerelerin hızlandırılması çağrısı yapan Guterres, Ukrayna halkının bu şiddeti, dünya genelindeki savunmasız insanların da kendileriyle hiçbir alakası olmayan bir savaşın kurbanı olmayı hak etmediğini vurguladı.