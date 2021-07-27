Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM uçağı Etiyopya'da zorunlu iniş yaptı
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Hava Hizmeti uçağı, Etiyopya'nın doğusunda mecburi iniş yapmak zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Hava Hizmeti'nden (UNHAS) yapılan yazılı açıklamada, yerel ortak Abyssinia Havayollarınca işletilen ve Jigjiga-Dire Dawa kentleri arasında yolcu taşıyan uçağın öğle saatlerinde mecburi iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.
Zorunlu inişin nedeni araştırılıyor
Açıklamada, uçaktaki 2 yolcu ve 2 mürettebatın ciddi yara almadığı, kontrol için Dire Dawa Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.
Yolcuların yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) çalışanları olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, zorunlu inişe yol açan nedenin araştırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Etiyopya
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